Визуальное решение объединенного ритейлера от агентства Ctzn

Ребрендинг объединенного «Связного» — одно из самых громких событий на российском ритейл-рынке. Компания поглотила «Евросеть» и обновила фирменный стиль. Sostav предлагает разобраться, из чего состоит новое визуальное решение.

Агентство Ctzn создало для «Связного» основные константы фирменного стиля: простой читабельный логотип, анимированный знак (бреве в букве «й»), фирменный уникальный шрифт Svyaznoy Sans с характерными знаками (альтернейтами), а также цветовая палитра. В коммуникации решили уйти от пастельных тонов: на смену им пришли яркие и сильные цвета с базовым фиолетовым.

Бренд «Евросеть» ещё будет существовать какое-то время, после чего перейдет на обновленный единый бренд — «Связной». В собственности компании находится более 5 тысяч магазинов в 1300 городах России. Три пилотных магазина с новым брендингом были запущены в декабре 2017 года, на данный момент их число выросло до пяти. Постепенно количество обновленных точек будет увеличиваться.

Напомним, изменения коснулись всех направлений деятельности «Связного» — от магазинов и сервисов компании до коммуникационной стратегии и брендинга. При работе над новым форматом магазинов внимание было уделено буквально каждой точке взаимодействия покупателя с брендом Связной, были созданы подробные UX-карты поведения клиентов. На их основании разработана концепция нового зонирования и подхода к организации пространства, которая позволила представить цифровые устройства и контент в магазинах «Связной» как экосистемы.