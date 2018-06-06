Один из новых совладельцев «Связного» — «МегаФон»

Лидер e-commerce — «Связной» — претерпел серию кардинальных изменений. Начиная с объединения с другой компанией — «Евросетью», заканчивая ребрендингом и сменой дальнейшей концепции развития.

Сделка по объединению «Евросети» и «Связного» завершилась в конце мая 2018 года. Объединенная компания управляет крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий. Контролирующим акционером объединенной компании стала группа SLV. Миноритарную долю приобрел «МегаФон».

Обновленные магазины «Связной» можно было встретить на улицах уже в течение последних недель, однако презентация нового единого бренда состоялась только вчера.

В рамках объединения компаний «Связной» и «Евросеть» была представлена новая концепция развития. Теперь «Связной» — место актуализации знания о возможностях цифрового мира.

Миссия компании: сделать позитивным опыт взаимодействия человека с технологиями.

Изменения происходят во всех направлениях деятельности: от магазинов и сервисов компании до коммуникационной стратегии и брендинга, коснулись они также подхода к продажам и формы взаимодействия продавца и покупателя.

Олег Малис, основатель группы SLV С самого начала мы вкладываем в ДНК объединенной компании некий дуализм сознания. С точки зрения конкурентного окружения, мы абсолютные интроверты, нам важно только то, какие мы производим продукты и сервисы, то, как выглядим и каким мы видим собственное будущее. С точки зрения взаимодействия с покупателем, мы, конечно же, экстраверты. Нам исключительно важны отношения с нашими клиентами, нам важно их мнение и эмоции.

Александр Малис, CEO объединенной компании Мы объединились, чтобы сконцентрироваться на развитии новых технологий ретейла. Нам необходимо сделать так, чтобы каждый смог найти в «Связном» решения именно для себя. Компания сфокусируется на резком расширении возможностей для покупателя и будет стирать какие-либо границы, чтобы все самое актуальное, полезное и нужное было доступно в «Связном».

Новый фирменный стиль был разработан агентством Ctzn.

Теперь основными константами для «Связного» являются: простой читабельный логотип, анимированный знак (бреве в букве «й»), фирменный уникальный шрифт Svyaznoy Sans с характерными знаками (альтернейтами), а также новая цветовая палитра.

Пастельные тона в новом облике сменил яркий фиолетовый.

Работа над айдентикой длилась около года.

Данила Шорох, арт-директор агентства Ctzn Для нас дизайн — это не только логотип, фирменный стиль и красивая рекламная картинка. Для нас это в первую очередь пользовательский опыт, дизайн всех точек контакта в общей цифровой и реальной среде. Это то, что будет чувствовать покупатель в общении с брендом. Подобное мышление изменило всю компанию, и наша задача заключалась именно в том, чтобы отразить это визуально, чтобы внутренний мир четко совпадал с внешним.

Создание нового формата магазинов связано с изменениями во взаимодействии покупателя с брендом.

В рамках ребрендинга были созданы подробные UX-карты поведения клиентов. На их основании разработана концепция нового зонирования и подхода к организации пространства, которая позволила представить цифровые устройства и контент в магазинах как экосистемы. Три пилотных магазина были запущены в декабре 2017 года.

В зависимости от интересов покупателей девайсы, услуги и контент в новом «Связном» объединены в основные экосистемы: «Спорт», «Развлечения», «Дом», «Здоровье», «Работа» и многие другие.