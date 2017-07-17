Следить за популярностью своих постов может только автор



Соцсети

В «Одноклассниках» появились счетчики, которые показывают количество просмотров личных постов другими пользователями соцсети. Иконка счетчика расположена под публикацией, посмотреть популярность поста может только автор.

Пока счетчик просмотров можно опробовать только в веб-версии сайта. Хоть статистика считает просмотры со всех платформ, просмотры в мобильных приложениях для платформ iOS и Android будут доступны позже. Ранее в ОК включили счетчики просмотров для групп, где цифры также были доступны только администраторам пабликов.

Если кликнуть на значок, то откроется окно с более подробной статистической информацией: просмотры, охват и вовлеченность пользователей.

Сергей Ставский, руководитель направления «Группы» соцсети полагает, что новая функиция позволит пользователям оценить интерес аудитории к их постам и усовершенствовать публикуемый контент. «При этом мы используем специальный алгоритм подсчета, который позволяет избежать учета множественных просмотров и ограничить искусственное “накручивание”», уточнил Ставский в интервью Rusbase.

В другой соцсети, также принадлежащей Mail.ru Group «Вконтакте» пользователи получили возможность отслеживать интерес со стороны других пользователей к каждой своей записи еще в марте 2017 году.