Пользователи соцсети получили возможность отслеживать интерес к каждой своей записи



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В мобильных приложениях и веб-версии социальной сети “ВКонтакте” появился счетчик просмотров записей на личных страницах пользователей и в сообществах, сообщает пресс-служба ресурса.

Как и отметки “Нравится”, “Поделиться записью” и комментарии, счётчик отображается под публикацией для всех пользователей “ВКонтакте”. С помощью него пользователи могут отслеживать интерес к каждой записи.

“Новый показатель станет дополнительным источником обратной связи и мотивации для авторов контента, который подскажет, какая информация вызывает наибольший интерес среди аудитории”, - отметил руководитель веб-разработки “ВКонтакте” Вадим Дорохов.

Одновременно с запуском счетчика “ВКонтакте” также обновила и другие свои сервисы. Теперь пользователи смогут скрывать некоторые публикации в сервисе “Истории”, а в приложении на Android появилась возможность упоминания пользователей в чатах.