Холдинг поборется с доминированием «Яндекса» и Google на рынке контекстной рекламы

Mail.Ru Group запустит поисковую контекстную рекламу на своих площадках, включая «ВКонтакте», «Одноклассники», «Юла» и другие медиапроекты, подключённые к платформе myTarget. В контекстном таргетинге рекламодатель сможет настраивать набор поисковых фраз для показа рекламы и указать текст, который будет отображаться в объявлении, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Выручка Mail.Ru Group от интернет-рекламы в 2017 году выросла на 28,9%, до 23,766 млрд руб. Группа перестала разделять доходы от контекстной и медийной рекламы уже давно: еще в первом квартале 2014 года глава совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин объяснял, что это «точно отражает подход» компании к управлению бизнесом, позволяя не учитывать перераспределение рекламной выручки между двумя статьями.

Запросы пользователей все больше смещаются из классических поисковиков в социальные сети и классифайды, подтверждают участники рынка. У Mail.Ru Group накоплена большая база данных о пользователях, и улучшенные возможности таргетингов в социальных медиа. Однако в этом сегменте холдингу придется бороться с доминированием двух крупнейших участников рынка контекстной рекламы в России — «Яндекса» и Google.

«Сейчас аукцион в „Яндексе“ и Google перегрет, многие рекламодатели были вынуждены снизить активность в этих системах из-за слишком высокой стоимости. Если Mail.Ru Group предложит приемлемое соотношение цены и эффективности рекламного продукта, он сможет быстро привлечь большое количество новых рекламодателей, для которых важен поисковый контекст», — рассуждает источник в одной из рекламных платформ.