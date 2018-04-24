Рекламная выручка интернет-холдинга выросла почти на 30%

Выручка Mail.Ru Group по итогам 2017 года выросла на 34,4%, составив 57,5 млрд рублей. EBITDA компании увеличилась на 14,7%, до 20,6 млрд рублей, рекламные доходы (с учетом ESforce) — на 29,8%, до 24,4 млрд рублей. Таким образом, интернет-холдинг показал лучшую по сравнению с рынком динамику. По оценкам АКАР, в России расходы рекламодателей на digital выросли на 22%.

ММО-игры принесли Mail.Ru Group 17,4 млрд рублей (+53%), IVAS (виртуальные подарки, игры в соцсетях) — почти 14 млрд рублей (+18%), прочая выручка — от доставки еды, онлайн-обучения и других проектов — удвоилась (+123%) и достигла 2,8 млрд рублей. Чистая прибыль компании выросла на 18% и составила 12,9 млрд рублей.

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«2017 год стал для нас периодом значительных инвестиций: мы активно вкладывали ресурсы в ряд наших новых проектов, особенно в O2O-инициативы. К концу 2017 года количество интернет-пользователей в стране выросло до 87 млн, при этом продуктами Mail.Ru Group ежемесячно пользуется 91% интернет-аудитории, а ежедневно — 69%. Таким образом, мы охватываем практически всех пользователей в России. Кроме того, мы продолжаем экспансию за пределы России — в СНГ и другие регионы. Мобильный трафик продолжает активно расти, при этом Mail.Ru Group — холдинг № 1 по мобильной аудитории в стране», — прокомментировал результаты гендиректор компании Борис Добродеев.

Выручка социальной сети «ВКонтакте» выросла на 56% и практически достигла 14 млрд рублей. Рекламная выручка компании росла опережающими темпами, и Mail.Ru Group рассчитывает на дальнейшее увеличение числа загрузок и рост цен. Соцсеть сохранит фокус на мобильной рекламе и продолжит выстраивать экосистему для бизнеса, чтобы пользователям и компаниям было легче взаимодействовать друг с другом.

Что касается интернет-рекламы, то замедление контекста было сполна компенсировано ростом таргетированной рекламы в социальных сетях и мобайле. Самым быстрорастущим сегментом стали платные посты в соцсетях. Нативные in-feed видеоформаты пользуются все большим спросом у рекламодателей, нацеленных на охват и эффективность. Mail.Ru Group подтверждает перераспределение бюджетов в пользу онлайн-рекламы, особенно мобильной и продвижения в соцсетях. В компании ожидают, что тренд сохранится и в 2018 году.