Холдинг разработал специальную программную платформу для сбора данных



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Mail.Ru Group готовится выйти на огромный рынок промышленного интернета. Специально для этого холдинг разработал программную платформу, которая позволит собирать данные с миллионов датчиков, обеспечивая высокую скорость работы — до 10–50 тысяч транзакций в секунду. Об этом РБК рассказал технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group Денис Аникин.

Платформа, получившая название Tarantool IIoT, построена на основе промышленной системы управления базами данных (СУБД) Tarantool, разработкой которой Mail.Ru Group занимается уже девять лет. Особенностью Tarantool IIoT, указывают в холдинге, является универсальность. Так, платформа подстраивается под любое оборудование, поддерживает все популярные протоколы и устанавливается на любые компьютеры, в том числе микрокомпьютеры стоимостью $30–50.

Потенциальными заказчиками нового продукта Mail.Ru Group называет промышленные предприятия и сельскохозяйственные организации. Платформа позволит таким предприятиям наладить процесс сбора данных, например, о техническом состоянии машин и агрегатов, чтобы предсказывать поломки и уменьшить время простоя.

По словам топ-менеджера компании, уже несколько заказчиков заинтересовались новой платформой, но назвать их он отказался. Сама СУБД Tarantool внедрена в ряде крупных российских и международных компаний, среди которых ПАО «ВымпелКом», Yota, Badoo, Avito, QIWI и Wallarm.

Отметим, в прошлом году в России было принято решение внедрять интернет вещей в агропромышленный комплекс. Разработать соответствующий план мероприятий было поручено Минсельхозу, Минпромторгу, Минкомсвязи, а также министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову. Пилотными субъектами РФ, где будет обеспечен интернет-доступ на сельскохозяйственные земли, станут Воронежская область, Ставропольский и Краснодарский края.