Одним из основных направлений информационной концепции станет digital-стратегия для соцсетей



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В Кремле и ЦИК обсуждается стратегия популяризации выборов среди пользователей социальных сетей. Основной претендент на ее реализацию — Mail.Ru Group, сообщает РБК.

Продвижение выборов будет вестись под контролем ЦИК, для этих целей был объявлен конкурс на создание информационной концепции. Одним из ее направлений станет digital-стратегия для соцсетей. Главным претендентом на её реализацию является Mail.Ru Group. Эту информацию изданию подтвердили источники, близкие к администрации президента.

«Задача состоит в привлечении избирателей на выборы, чтобы не было проблем с низкой явкой и спекуляций после выборов на эту тему. Учитывая, что Mail.Ru Group принадлежат все соцсети в стране, они были самым очевидным кандидатом на подготовку концепции», – сообщил один из собеседников.

Ранее у Кремля и «Одноклассников» были совместные проекты. В частности, на «Прямой линии» с Путиным 15 июня пользователи «Одноклассников» могли в прямом эфире задать вопрос через приложение OK Live.

«Это история не о продвижении кандидатуры Путина — у него с рейтингом и так все хорошо. Задача состоит в привлечении избирателей на выборы, чтобы не было проблем с низкой явкой и спекуляций после выборов на эту тему»,— отметил источник в Кремле.

Ранее сообщалось, что Кремль столкнулся с трудностями в формировании образа будущего, с которым Владимир Путин мог бы пойти на выборы президента в 2018 году.