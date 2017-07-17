Поиски новой концепции осложняются большим количеством идей



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Кремлю пока не удается сформулировать образ будущего, с которым Владимир Путин мог бы пойти на выборы президента в 2018 году, сообщают "Ведомости".

Образ будущего — это главный идеологический термин кампании, который должен объяснить всем социальным группам и обществу в целом, какой будет политика нового срока. Эта политика должна охватить все социальные группы, предполагается, что она будет сочетаться с лозунгом "справедливость, уважение, доверие". Работа над созданием образа идет активно и осложняется большим количеством предложенных идей. Эксперты работают над задачами, которые смог бы решить только Путин.

По теме прошло уже более десятка совещаний и сменилось несколько кураторов. Сначала за нее отвечал телеведущий Валерий Фадеев, потом директор Фонда развития гражданского общества Константин Костин, затем директор фонда "Общественное мнение" Александр Ослон. Сообщается, что сейчас найден новый куратор.

"Образ будущего – это программа с экономикой, социальной сферой, политическими реформами. Есть затруднения, так как Фадеев ушел в Общественную палату, а Костин с темой не справился, он предлагал и новые идеи, и те, что были использованы раньше",— сообщает близкий к администрации источник.

В целом отвечает за кампанию Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации. Разработкой кампании занимаются президент Сбербанка Герман Греф, декан экономфакультета МГУ Александр Аузан и центр стратегических разработок Кудрина.