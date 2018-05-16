Для Ольги Наумовой сеть ввела должность исполнительного директора

Экс-глава сети магазинов «Пятерочка» Ольга Наумова назначена исполнительным директором сети «Магнит», опубликовано на сайте ритейлера.

До сих пор у «Магнита» не было должности исполнительного директора. Теперь Наумова в подчинении у гендиректора будет отвечать за коммерческий блок, операционное управление и развитие всех форматов магазинов сети, маркетинг, эксплуатацию, ценообразование и логистику. Ее заместителем будет Илья Саттаров, который будет курировать логистику, эксплуатацию, собственные производства розничной сети и проекты в рамках сотрудничества с «Почтой России».

«В настоящее время мы обновляем структуру управления компанией и усиливаем команду с тем, чтобы в кратчайшие сроки сформировать новую стратегию развития „Магнита“. Конкуренция на рынке ритейла усиливается, и компании необходимы новые прорывные решения, чтобы вернуть лидерство в секторе. Уверен, что большой опыт Ольги в маркетинге и управлении, а также глубокое знание отрасли помогут нам в достижении этой цели», — прокомментировал назначение генеральный директор ПАО «Магнит» Хачатур Помбухчан.

Наумова покинула X5 Retail Group в конце апреля по причине того, что не сошлась с руководством во взглядах на принципы управления командами. Временно выполнять обязанности Наумовой стал главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман.

То, что Наумова перейдёт в «Магнит» предполагали аналитики. Ритейлер собирается сформировать новую стратегию развития, а опыт Наумовой в маркетинге и управлении мог бы помочь «Магниту» достичь цели, говорили они. Наумова работала в X5 с 2013 г., при ней основное подразделение группы смогло восстановить рост бизнеса и вернуть себе лидерство по обороту в ритейле.