Ритейлер ведёт переговоры о приобретении шестого по величине фармдистрибутора в России «СИА Групп»

Осуществляя стратегию по развитию своей аптечной розницы, «Магнит» ведет переговоры о покупке дистрибутора лекарств «СИА Групп». Им владеет Marathon Group, которая недавно приобрела 11,81% акций ритейлера, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей «Магнита».

В «Магните» намерение приобрести дистрибутора лекарств объяснили планами по экспансии на рынок аптечного ритейла. У компании сейчас открыта 51 аптека, они показывают хорошую динамику трафика и среднего чека, а также неплохую рентабельность. Как отмечают в сети, аптеки могут быть интегрированы в значительную часть их магазинов косметики (3,89 тыс.), магазинов у дома (12,28 тыс.) и гипермаркетов (242).

Параметры сделки будут определены по итогам переговоров и комплексного юридического и финансового анализа актива. Представитель Marathon Group уточнил, что обсуждается продажа 100% СИА. Исполнительный директор «Магнита» Ольга Наумова отметила, что завершить сделку планируется до конца года.

«СИА Групп» — шестой по величине дистрибутор лекарств в России с долей 3,8%. Выручка компании за прошлый год составила 54,5 млрд руб. Источник, знакомый с ее бизнесом, говорит, что долг СИА — 10 млрд руб. Аналитики оценивают СИА исходя из мультипликатора 5−6 EBITDA (около 1 млрд руб.): таким образом сумма будущей сделки может быть 5−6 млрд руб. ($ 81−97 млн).

«„СИА Групп“ наиболее точно соответствуют нашим запросам», — пояснил Гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан. Однако инвесторы негативно отреагировали на новость о готовящейся сделке «Магнита».

«У „Магнита“ много проблем с основным операционным бизнесом, с его управлением. Вместо того чтобы сосредоточиться на них, они отвлекаются на обсуждение покупки фармдистрибутора, хотя их аптеки могут закупать лекарства напрямую у производителей или у тех же оптовиков, которых на рынке достаточно», — возмущен директор Prosperity Capital Management (миноритарий «Магнита») Алексей Кривошапко. Он обращает внимание на то, что сам по себе оптовый бизнес по продаже лекарств не является прибыльным: рентабельность по EBITDA дистрибуторов составляет всего 1−2%.