Новый формат будет работать на территории действующих магазинов «у дома» и гипермаркетов

«Магнит» продолжает активно развивать аптечный бизнес, до конца года ритейлер планирует открыть 50 новых аптек, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.

«Розничная сеть «Магнит» продолжает тестировать новый формат. Первые 4 аптеки появились в Краснодаре в июле, до конца года планируется открыть 50 новых торговых точек», - говорится в сообщении.

Рабочую группу по продвижению аптек «Магнита» возглавляет Сергей Гончаров, который ранее занимался «Магнит Косметик». В октябре «Магнит» открыл 6 новых аптек площадью от 20 до 80 кв. м., работающие на территории действующих магазинов «у дома» и гипермаркетов.

Ранее сообщалось, что «Магнит» набирает персонал для нового формата - собственной аптечной сети. Ритейлер планировал открыть в общей сложности до 5 тысяч аптечных точек, базирующихся в продуктовых магазинах компании.

В настоящий момент в распоряжении компании более 15 000 магазинов, в том числе: 11 743 магазинов в формате «у дома», 236 гипермаркетов, 196 магазинов «Магнит Семейный» и 3 522 магазина «Магнит Косметик».