Ритейлер решил сделать ставку на смартфоны

«М.Видео» открывает магазины малого формата под брендом m_mobile — только для цифровой электроники. Первый такой магазин открылся в московском торговом центре «Афимолл», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя розничной сети Валерию Андрееву.

В ближайшие несколько месяцев «М.Видео» откроет еще по одному магазину в Москве и Санкт-Петербурге. Точки m_mobile будут занимать 200−300 кв. метров.

«Это дочерний бренд — на вывеске будет как название m_mobile, так и „М.Видео“. В ассортименте компактного магазина около двух сотен моделей смартфонов, ноутбуки, игровые приставки, аксессуары и др., а также сим-карты», — рассказала Андреева.

Бренд m_mobile используется ритейлером с 2016 года. «М.Видео» выделяла внутри своих обычных магазинов зоны для продаж смартфонов, гаджетов и связанных услуг. Оборот таких зон 2017 г., по данным Андреевой, вырос на 14%, продажи аксессуаров — на 54%.

«Теперь хотим потестировать, как этот формат будет работать отдельно, будет ли он так же эффективен. Мы хотим не столько конкурировать с традиционными ритейлерами цифровой электроники, сколько усилить свои позиции», — сообщила представитель сети.

Кроме того, m_mobile должен привлечь более молодую аудиторию, которая до сих пор не считала, что в «М.Видео» есть для них релевантное предложение. С этой точки зрения, небольшой магазин со специальным ассортиментом в месте с хорошим трафиком может быть более удачным способом привлечь таких покупателей.

Эксперты рынка полагают, что «М.Видео» рассчитывает на рост спроса на смартфоны. Ближайшие несколько лет именно они будут драйвером рынка техники и электроники. Кроме того, малые магазины эффективны, так как выигрывают за счет расположения и сервисов: финансовых услуг, приема платежей и др. — крупноформатные магазины, как правило, такого не предлагают.

На начало года у «М.Видео» было 424 магазина. Ритейлер готовится приобрести у своего владельца, группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, 100% акций «Эльдорадо», второй по величине сети бытовой техники и электроники: 415 магазинов. После слияния основным брендом станет «М.Видео», «Эльдорадо» будет специализироваться на бюджетном сегменте — ориентироваться на промопредложения и доступные товары.