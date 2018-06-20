После покупки группой «Сафмар» магазины сети будут переименованы в «М.Видео» или «Эльдорадо»

В России в 2019 году исчезнут все магазины Media Markt. После покупки группой «Сафмар» Михаила Гуцериева они будут переименованы в «М.Видео» или «Эльдорадо», сообщает ТАСС.

В сделку войдут 42 отдельных магазина Media Markt и 90 точек в формате shop in shop в торговых центрах Metro, а также онлайн-платформы mediamarkt.ru и 003.ru. Кроме ребрендинга планируется провести переформатирование слишком больших магазинов, которые не соответствуют критериям эффективности сети.

«Средний размер магазина Media Markt значительно выше, однако мы уже объяснили, что мы планируем провести реорганизацию и ребрендинг не только „М.Видео“, но и потенциально в формат „М.Видео“ и „Эльдорадо“», — рассказал главный исполнительный директор «М.Видео Менеджмент» Энрике Фернандес."М.Видео" планирует существенного улучшить экономическую модель приобретенных магазинов Media Markt и рассчитывает дополнительно получить от данного актива до 110 млрд руб выручки.

Предполагается, что сделка будет закрыта в III квартале в случае одобрения Федеральной антимонопольной службой. Интегрировать приобретенный бизнес «М.Видео» планирует до конца 2019 года.

Напомним, сегодня стало известно, что немецкая Media-Saturn-Holding подтвердила планы по продаже российской сети магазинов бытовой техники и электроники Media Markt группе «Сафмар» и приобретению доли в размере 15% в «М.Видео». Сумма сделки составляет около $ 470 млн.