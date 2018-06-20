В свою очередь немецкая компания выкупит 15% «М.Видео»

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, владеющая «М.Видео», получит контроль над российской сетью магазинов бытовой техники и электроники Media Markt. Параллельно немецкая компания станет владельцем 15% «М.Видео», пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании.

Сделку планируется завершить до октября этого года, её сумма составит 258 миллионов евро, но она может быть сокращена до 86 миллионов евро, в зависимости от выполнения «М.Видео» целевых показателей по прибыли до вычета налогов, говорится в заявлении немецкой компании.

По данным источника «Ведомостей», близкого к сделке, общая сумма сделки составит 470 млн долларов. По словам источника, при оценке сделки немецкая компания исходила из рыночной стоимости «М.Видео» в размере 3,13 млрд долларов. Стороны ожидают, что сделка будет завершена не позднее сентября 2018 года, сказано в сообщении.

О том, что Media-Saturn-Holding ведет переговоры с «М.Видео» о продаже российского бизнеса Media Markt и покупке доли в «М.Видео», стало известно в апреле 2018 года.

«Сафмар» в результате сделки с немецкой компанией приобретает уже четвертую крупную сеть магазинов техники и электроники за последние несколько лет. В 2016 году группа стала владельцем трех крупных российских сетей электроники и бытовой техники — «Техносилы», «Эльдорадо» и «М.Видео».

Media Markt открыл первый магазин в России в конце 2006 года, но не смог закрепиться в числе лидеров рынка бытовой техники и электроники. Ритейлер пытался перестроить работу и в прошлом году стал открывать магазины в магазине Metro Cash & Carry, но потерпел неудачу.

Эксперты считают, что сделка позволит немецкой компании остаться на рынке России и стать стратегически важным акционером в компании — лидере рынка. У объединенной компании «М.Видео» и «Эльдорадо», по собственным данным, сейчас 25,9% рынка бытовой техники и электроники в России. У Media Markt — всего 3,3%.