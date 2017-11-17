Агентство PRT Edelman Affiliate подводит итоги второй конференции, посвященной нативной рекламе и интеграции брендов в блогерский контент

13 ноября 2017 года агентство PRT Edelman Affiliate провело вторую по счету конференцию «LOVEBRAND. Интеграция брендов: Ум и Отвага», которая была посвящена нативной рекламе и интеграции брендов в блогерский контент.

В этом году мероприятие прошло при партнерстве с Look At Media, таким нетривиальным образом медиахолдинг отметил своё десятилетие.

По традиции Sostav делится некоторыми презентациями c прошедшего мероприятия:

Часть 1. «Новый медиа ландшафт: roadmap»

«Результаты первого в России исследования эффективности интеграции брендов в блогерский контент»; Сергей Артемов – Digital Product Director PRT Edelman Affiliate и Марина Пикулева - директор по специальным исследованиям Mediascope.

«Нативная реклама в 2017 году: виды, технологии, инструменты и инновации»; Chad Pollitt – Vice President of Audience and Partner at Native Advertising Institute.

Кейс от ВКонтакте; Сергей Паранько, директор по медийной экосистеме ВКонтакте.

Кейс от YouTube; Юрий Долженко - Head of Industry FMCG & Pharma Google.

Часть 2. «Ум и Отвага против вызовов и предрассудков»

Кейс от Рокетбанк; Кирилл Степанов – маркетолог Рокетбанк и Максим Голополосов (AdamThomasMoran).

Кейс от Yota; Михаил Буданов – руководитель направления новых медиа, Yota.

Кейс от Aviasales; Полина Яковлева – Head of Online Marketing Aviasales.

Часть 3. «В фокусе – ROI»

«Как работать с блогерами так, чтобы это приносило максимальный эффект»; Ксения Барышникова – директор департамента B2C; PRT Edelman Affiliate.

«Натив нативу рознь. Как сочетать инструменты и оценивать эффективность нативных проектов в медиа»; Алексей Аметов – сооснователь Look At Media.

Презентации можно посмотреть по ссылке.