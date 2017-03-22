Сервис заработает в Южной Корее уже в июне текущего года



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Южнокорейская компания LG Electronics создает собственную мобильную платежную систему LG Pay. Партнером южнокорейской компании по этому проекту станет американская фирма Dynamics, сообщает Reuters.

Для создания LG Pay компания будет использовать беспроводную магнитную технологию, разработанную американской компанией Dynamics. Соглашение об этом уже было достигнуто.

Технология позволит оплачивать покупки путем соприкосновения смартфона с обычным устройством для считывания банковских карт. В первую очередь платежная система будет запущена в Южной Корее, ожидается, это произойдет уже в июне текущего года. LG Pay сможет составить конкуренцию другим платежным системам, в том числе Samsung Pay и Apple Pay, последняя из которых пришла в Россию в конце прошлого года.