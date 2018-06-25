Обучающий курс прошли 12 тысяч московских водителей

Онлайн-школа Skyeng и сервис «Яндекс.Такси» помогли московским таксистам подтянуть английский с помощью бесплатного обучающего курса. Его прошли 12 тысяч водителей, сообщили Sostav в Skyeng.

Курс был запущен в конце апреля, чтобы водители имели возможность подготовиться к Чемпионату мира по футболу. Им были доступны видеоматериалы, которые отрабатывают типовые ситуации, возникающие в поездке. Например, как здороваться и прощаться с пассажиром по-английски, как узнать, нужно ли включить кондиционер, как помочь с нестандартными просьбами вроде размена крупной купюры.

Водители могли заниматься прямо с рабочего смартфона или планшета, когда у них появлялось свободное время: все материалы были интегрированы в «Таксометр» — водительское приложение для работы с заказами «Яндекс.Такси».

Таксисты успешно освоили фразы и выражения, которые могут пригодиться в поездках с иностранцами. Итоги финального тестирования показали, что в среднем столичные таксисты могут общаться на английском лучше, чем 59% коллег за пределами Москвы. Впрочем, подтянуть язык могут не только москвичи — видеоуроки Skyeng и «Яндекс.Такси» доступны водителям во всех городах, где работает сервис заказа такси.