Продуктовые сети планируют приурочить запуск проекта к празднованию китайского Нового года



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Российские торговые сети «Лента» и «Дикси» планируют подключиться к платежной системе Alipay, принадлежащей Alibaba Group, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию Alipay в России, странах СНГ и Ближнего Востока Богдана Задорожного.

Представитель «Дикси» подтвердил изданию, что тестирование новой платежной системы начнется в декабре. По его результатам сеть примет решение о распространении платежной системы в магазинах «Виктория» и «Дикси» в Москве. Запуск предполагается приурочить к китайскому Новому году, который будет отмечаться 16 февраля. Технологический партнер проекта – «Моби деньги».

По данным источников издания, ритейлер «Лента» начнет принимать Alipay в первом квартале 2018 года в магазинах, расположенных вблизи аэропортов. Представитель «Ленты» подтвердил интерес к запуску Alipay в магазинах сети.

По мнению участников проекта, китайские туристы охотно покупают российские продукты, так как считают их экологически чистыми. Поэтому в рознице первыми партнерами Alipay станут магазины возле гостиниц, туристических и других мест большого скопления граждан Китая.

Напомним, Alipay вышла на российский рынок весной 2017 года, но до сих пор сотрудничала с магазинами люксовых товаров, такими как ЦУМ, ГУМ, Louis Vuitton, Christian Dior, Cartier и так далее.