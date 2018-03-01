Знаменитый лого заменили на изображения вымирающих видов животных

Французская компания Lacoste, специализирующаяся на производстве одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров, совместно с Международным союзом по охране природы (IUCN) запустила новую кампанию в защиту вымирающих видов животных.

Бренд Lacoste отказался от легендарного крокодила в пользу ка­ли­фор­нийс­кой морской свиньи и северного тонкотелого лемура.

В новой линейке поло Lacoste традиционный лого заменили на нашивки десяти вымирающих видов животных и птиц. Коллекция вышла в рамках проекта по спасению животных и была запущена во время Недели моды в Париже 2018.

Количество выпущенных поло также соответствует оставшимся видам в мире. Кампания призывает людей принять участие в охране животных, покупая поло в онлайн-магазине Lacoste и расшаривая видео в соцсетях под хэштегом #LacosteSaveOurSpecies.

Вырученные деньги от продажи поло пойдут на сохранение этих видов.