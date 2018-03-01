Французская компания Lacoste, специализирующаяся на производстве одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров, совместно с Международным союзом по охране природы (IUCN) запустила новую кампанию в защиту вымирающих видов животных.
Бренд Lacoste отказался от легендарного крокодила в пользу калифорнийской морской свиньи и северного тонкотелого лемура.
В новой линейке поло Lacoste традиционный лого заменили на нашивки десяти вымирающих видов животных и птиц. Коллекция вышла в рамках проекта по спасению животных и была запущена во время Недели моды в Париже 2018.
Количество выпущенных поло также соответствует оставшимся видам в мире. Кампания призывает людей принять участие в охране животных, покупая поло в онлайн-магазине Lacoste и расшаривая видео в соцсетях под хэштегом #LacosteSaveOurSpecies.
Вырученные деньги от продажи поло пойдут на сохранение этих видов.