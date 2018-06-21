«Яндекс» снова обвиняют в отсутствии фильтрации пиратских сайтов

Закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов уронил их посещаемость только на 30% и только в первые месяцы применения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ассоциацию «Интернет-видео», объединяющую крупнейшие российские онлайн-кинотеатры.

Закон вступил в силу с октября 2017 года, а уже с февраля аудитория сайтов с нелегальными фильмами прекратила падать и стабилизировалась.

Проблема в том, что даже после массовой блокировки «зеркал» легальные сайты не стали подниматься в выдаче «Яндекса», так как их заменяют все новые пиратские сайты, считают в ассоциации. В Google, напротив, легальные сайты поднимаются в результатах поиска.

Ранее правообладатели уже обращались к «Яндексу» с просьбой убрать из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы. Они отметили, что им грозят убытки из-за присутствия нелегальных ресурсов в поисковой выдаче. Однако в самом «Яндексе» не планируют фильтровать выдачу. Поиск работает в полном соответствии с законодательством, заявляют в пресс-службе компании.

Правообладатели хотят предложить отрасли меморандум на основе DMCA (американский закон об авторском праве в цифровую эпоху), который будет учитывать российские законы.