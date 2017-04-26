ЦБ РФ утвердил внешний вид новых банкнот в начале текущего года

Банк России выпустит в обращение новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей в октябре 2017 года. Об этом “Интерфаксу” сообщил источник, знакомый с планами ЦБ РФ.

Центральный банк РФ утвердил символы, которые будут изображены на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей в начале текущего года. До этого с июня по октябрь 2016 года в России проходил конкурс, в рамках него россияне голосовали за достопримечательности, которые, по их мнению, должны были появиться на новых банкнотах.

По итогам голосования было определено, что на банкноте номиналом 200 рублей появятся символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей разместят виды знаменитых мест Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром “Восточный” в Амурской области.

Сегодня же стало известно, что международное банкнотное сообщество выбрало лучшую купюру 2016 года. Ей стала банкнота номиналом 50 швейцарских франков. При выборе победителя сообщество ориентировалось на защищенность банкноты и ее художественную ценность. Помимо швейцарских франков за звание лучшей купюры боролись также банкноты в 1 тысячу мальдивских руфий, 500 аргентинских песо и 5 фунтов стерлингов.