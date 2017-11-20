Сервисы, способные заменить заблокированный Роскомнадзором SlideShare

Роскомнадзор несколько месяцев назад заблокировал в России популярный сервис хостинга презентаций SlideShare за содержание ненадлежащего контента. Сервис, который принадлежит также заблокированный в России соцсети LinkedIn, широко использовался для хранения и последующей вставки презентаций на сайт. Состав собрал схожие по функционалу онлайновые ресурсы, которые служат хорошей альтернативой SlideShare.

Эти системы, как правило, не ограничиваются простым хранением файлов, а предлагают дополнительные возможности — различные полезные инструменты их распространения и управления авторской коллекцией.

authorSTREAM: http://www.authorstream.com/

аuthorSTREAM является одним из лучших способов поделиться в интернете презентациями, сделанными не только в PowerPoint, но и в других редакторах. Он позволяет публиковать презентации на своем сайте, превращать их в формат Flash и выкладывать на YouTube.

В первую очередь, сервис предназначен для часто выступающих публично людей. Доступ к презентации из онлайн-хранилища открывается с любого устройства. Кроме того, презентации доступны большому количеству людей в любое время, а не только во время выступления автора. Это открывает интересные возможности, связанные, например, с задачами обучения или информационной поддержки пользователей.

На этапе загрузки файла у пользователя есть возможность выбрать, будет ли презентация публичной и доступной для просмотра всем посетителям сервиса или приватной. Публичные презентации можно оценивать и обсуждать, добавлять их в избранное. Возможна подписка на новые поступления от определенных пользователей.

Регистрация аккаунта в аuthorSTREAM бесплатна.

Speaker Deck: https://speakerdeck.com/

Пользоваться этим сервисом предельно просто: надо зарегистрироваться, выбрать файл для загрузки, добавить описание и сохранить на сайте. Затем сервис берет всё в свои руки, преобразуя файлы таким образом, чтобы обеспечить качественный контент. Всего можно загрузить 500 презентаций, каждая весом не более 50 мегабайт. Интересная деталь – Speaker Deck принадлежит GitHub, крупнейшему сервису для хостинга и разработки IT-проектов.

Speaker Deck поддерживает только PDF, однако на этом его заметные недостатки ограничиваются. После загрузки файла можно получить ссылку для обмена слайдами через социальные сети или код для размещения на любом другом портале. На сайте контент разбит по категориям «книги», «развлечения», «технологии», «юмор» и многие другие, что сильно упрощает поиск.

Speaker Deck полностью бесплатный. Все возможности доступны и без регистрации, в том числе и загрузка презентации в формате PDF.

Projeqt: https://projeqt.com/

Projeqt гарантирует, что ни одна из презентаций не останется статичной. Можно либо перенести один из файлов PPT на сайт или создать презентацию с нуля прямо здесь и дополнить её аудио-заметками, онлайн-опросами, картами, видео из YouTube, музыкой из SoundCloud и многими другими интерактивными элементами из веба, оживляющими презентацию.

Сервис помогает создавать сложные презентации с навигацией, просматривать и, самое главное, редактировать их с любого устройства. Кроме того, можно подключить и связать несколько презентаций друг с другом.

Projeqt абсолютно бесплатен и широко используется в образовательных целях, на выступлениях и конференциях.

Prezi: https://prezi.com/

Главной особенностью Prezi являются послайдовые переходы. Вся презентация создается на едином полотне, на котором отдаляются и приближаются определенные области. Таким образом, сразу видна и презентация в целом и еt отдельные моменты. Визуальный скелет можно создать самостоятельно или выбрать из уже существующих образцов.

Вместо слайдов у пользователей Prezi есть специальные поля, на которых и располагается информация: данные, снимки, видео, диаграммы. Они в дальнейшем распределяются в нужном порядке для удобства аудитории. Все элементы доступны для приближения, поворотов и прочих эффектов. Любая деталь презентации кликабельна.

Сервис богат разнообразием функциональных особенностей, поэтому начать использовать его без предварительного освоения довольно не просто. Prezi отлично подойдёт для впечатляющих презентаций к выступлениям, но в бизнес-среде он не особо популярен из-за наличия большого количество эффектов.

В сервисе есть бесплатный аккаунт, ограниченный дисковым пространством. Продвинутый аккаунт стоит около $5 в месяц. Есть также специальные предложения для организаций.

emaze: https://www.emaze.com/

emaze — это сервис онлайн-презентаций, позволяющий сделать презентацию прекрасного качества без особых усилий. Достаточно выбрать любой из разработанных профессиональными дизайнерами шаблонов, чтобы создать необычное визуальное сопровождение своего выступления.

В каждой презентации можно использовать инновационные функции от 3D сцен до 2D слайдов, панорамирования и масштабирования, видео, звуковые эффекты и многое другое. Сервис может похвастаться разнообразными функциями, эффектами и онлайн-инструментами для создания презентаций с интересным дизайном и трехмерными переходами. Однако для работы с ним лучше иметь скоростное подключение к сети и мощное устройство.

С помощью кнопки Share поделиться презентацией в интернете очень просто. Кроме того, можно встроить её в свой сайт или блог.

Премиум-пакет позволит использовать дополнительные функции. В частности, презентации становятся доступны в автономном режиме.