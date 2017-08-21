Совместно с Mamba.ru создано приложение «Вместе на выборы»



Screenshot

Кремль решил использовать приложение для поиска знакомств Mamba для повышения явки на выборах, сообщает «Дождь».

Приложение «Вместе на выборы» дублирует интерфейс Mamba, но предлагает пользователям найти пару для голосования на выборах губернатора 10 сентября. При поиске сервис показывает фото пользователей, а на экране появляется вопрос «Пойдешь с ней (с ним) на выборы?».

При совпадении положительных ответов у парня и девушки, они получают возможность переписываться. Кроме того, с помощью сервиса можно выбрать удобный для обоих людей избирательный участок.

Генеральный директор сайта Mamba Андрей Бронецкий сообщил, что ему посоветовали запустить приложение «Вместе на выборы». Сервис придумали технологи которые сотрудничают с внутриполитическим блоком Кремля. Если сервис покажет хорошую эффективность на губернаторских выборах, его могут использовать и на президентских.