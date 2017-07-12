Поклонники в ожидании: новый сезон стартует уже 16 июля



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Израильский аниматор Эран Мендель задался вопросом: «Кто же сядет на Железный трон в седьмом сезоне “Игры престолов”?». И не дожидаясь премьеры нового сезона, сам попытался представить продолжение сериала.

Удастся ли Дейенерис Таргариен захватить власть огнем? Будут ли успешны политические интриги Серсеи Ланнистер? Взойдет ли на престол Джон Сноу? Или это будет предводитель белых ходоков, и лед Короля Ночи покроет Вестерос на веки?

Не дожидаясь исхода двух предстоящих сезонов, Мендель изобразил ответ в серии GIF-открыток, которые иллюстрируют варианты развития событий.

В них аниматор кратко изложил все главные конфликты предыдущего сезона. Это не первая работа Менделя с «Игрой престолов». Новые открытки, в отличие от предыдущих работ 2016 года, по словам автора, более детализированы и статичны.

Премьера 7 сезона одного из самых ожидаемых сериалов назначена на 16 июля. Телеканал HBO уже выпустил пару официальных трейлеров, а фанаты сериала создали видео, в котором собрали все сцены с убийствами и смертями с первого по шестой сезоны.