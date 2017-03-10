Премьера 7 сезона одного из самых ожидаемых сериалов назначена на 16 июля

Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть объявила дату начала показа нового сезона популярного сериала «Игра престолов». Продолжение многосерийника, основного на цикле фантастических романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени», выходит на мировые экраны 16 июля. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте фильма.

Обычно «Игра престолов» начиналась в апреле, но в этот раз съемки затянулись и премьеру перенесли на лето. Год назад Джек Бендер, режиссёр 5 и 6 эпизодов шестого сезона, сообщил, что седьмой сезон в отличие от предыдущих состоит из 7 эпизодов вместо 10.

Первый релиз сериала состоялся в далеком 2011 году. Изначально создатели культового проекта заявляли о своих планах на создание восьми сезонов, заявляя, что уже изданных и планирующихся к выпуску книг хватит на 80 часовых серий, но в 2013 продюсер Фрэнк Дольгер предположил, что последним станет седьмой сезон.

Телесериал получил высокие отзывы от зрительской аудитории, став одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Франшиза даже попала в Книгу Гиннеса, став сериалом, показанным одновременно в самом большом количестве стран.