«Модус» договорился о реструктуризации задолженности со структурами банка



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ФАС одобрила ходатайство структуры Сбербанка – «СБК Геофизика», о покупке 51% ОАО «Модус» в рамках реструктуризации задолженности автодилера. Пока же 99% «Модуса» принадлежит известному в отрасли бизнесмену Алексею Лещенко, сообщает «Коммерсант».

Алексей Лещенко подтвердил изданию, что в рамках плана реструктуризации долга рассматривается вариант, при котором контрольный пакет управляющей компании холдинга «Модус» перейдет в залог «Сбербанк Капиталу», который, в свою очередь, предоставит дополнительное финансирование компании.

Сейчас переговоры с банками продолжаются, условия финансирования - в стадии согласования. Владелец «Модуса» отметил, что в рамках реструктуризации у него будет опцион на выкуп контрольного пакета. Однако объем задолженности перед банками и сумму дополнительного финансирования он не раскрыл.

В мультибрендовый холдинг «Модус» входят 43 дилерских центра на Юге России. По собственным данным, продажи компании в 2016 году, как и у других российских автодилеров, снизились - на 20%, до 9,2 тыс. машин, оборот снизился на 2%, до 10,1 млрд руб.

Накануне журнал «Автобизнесревю» опубликовал исследование, из которого следует, что 100 крупнейших дилерских холдингов в 2016 году не смогли увеличить продажи, продав примерно столько же машин, сколько и в 2015 году. Третий год подряд лидером по выручке, по данным журнала, остался «Рольф»: 159 млрд рублей, или на 30% больше, чем в 2015 году. Лучшую динамику в структуре «Рольфа» показали продажи автомобилей с пробегом (+70%) и запчастей (+69%), а также финансовые услуги (+53%).