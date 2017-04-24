Они продали примерно столько же машин, сколько и в 2015



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100 крупнейших дилерских холдингов в 2016 году не смогли увеличить продажи, так, в прошлом году они продали примерно столько же машин, сколько и в 2015 г.: 902 591 шт. против 902 447, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные журнала «Автобизнесревю».

По словам главного редактора «Автобизнесревю» Евгения Еськова, динамика получилась лучше рынка: если в 2015 году доля крупнейших 100 автодилеров составляла 56,35%, то в 2016 году – уже 63,32%. В целом же рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2016 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), составил 1,43 млн шт., или на 11% меньше, чем в 2015 году.

Выручка крупнейших компаний за 2016 год выросла на 15% и достигла 1,5 трлн рублей, при этом увеличила выручку вся первая десятка дилеров, за исключением «Дженсера».

Третий год подряд лидером по выручке, по данным «Автобизнесревю», остается «Рольф»: 159 млрд рублей, или на 30% больше, чем в 2015 году. Лучшую динамику в структуре «Рольфа» показали продажи автомобилей с пробегом (+70%) и запчастей (+69%), а также финансовые услуги (+53%).

Впервые на 2-е место по продажам в штуках вышел региональный автодилер: казанский «Транстехсервис» обогнал «Мэйджора». По данным журнала, «Транстехсервис» продал на 10,6% больше автомобилей, чем в 2015 г., – 44 616, это на 38% меньше, чем «Рольф». Но по выручке «Мэйджор» значительно опередил «Транстехсервис»: 100 млрд и 60 млрд рублей соответственно.

«Автоспеццентр» по выручке в рейтинге сместился с 3-го на 4-е место, хотя выручка и выросла до 59,2 млрд рублей – на 12,5%. Замыкает пятерку лидеров «Автомир» с выручкой 58,9 млрд рублей.