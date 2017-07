Интернет-гиганты за пределами Китая получают 72% всей выручки от онлайн-рекламы



Depositphotos

Washington Post, Wall Street Journal, New York Times и другие издания объединяют свои усилия против интернет-гигантов Google и Facebook, которые занимают львиную долю рынка интернет-рекламы, пишет The New York Times.

Группа издательств на этой неделе обратится к Конгрессу США для того, чтобы они могли проводить коллективные переговоры с крупными онлайн-платформами.

Издателям необходимы рычаги влияния на крупные интернет-площадки вроде Google и Facebook, поскольку на этом поле качественной журналистике все сложнее конкурировать за внимание пользователей с фейковыми новостями, “кошачьими” видео и сайтами, которые активно используют платное продвижение контента.

Руководители Google и Facebook, в свою очередь, говорят о том, что сами заинтересованы в богатом новостном наполнении и готовы к сотрудничеству. В частности, Facebook тестирует платные подписки на издания, чтобы СМИ могли продавать свои материалы через соцсеть, а Google меняет алгоритмы News Lab.

По оценке аналитиков, за пределами Китая 72% всей выручки от онлайн-рекламы делят Google и Facebook.

Напомним, сегодня крупнейшие российские издательские дома с интернет-аудиторией 20 млн. человек «Аргументы и факты», «Бурда», «Вечерняя Москва», «Российская газета» и «Собеседник» учредили «Рекламный альянс издателей» и впервые начали консолидированные продажи рекламы на интернет-сайтах своих изданий.