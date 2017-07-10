Крупнейшие издательские дома с интернет-аудиторией 20 млн. человек создали «Рекламный альянс издателей»



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Пять крупнейших российских издательских домов «Аргументы и факты», «Бурда», «Вечерняя Москва», «Российская газета» и «Собеседник» учредили агентство «Рекламный альянс издателей» и впервые начинают консолидированные продажи рекламы на интернет-сайтах своих изданий, говорится в сообщении новой организации. Совокупная аудитория площадок, входящих в Альянс, составляет 20 млн. человек, а доступный рекламный инвентарь превышает 250 млн. показов в месяц.

«Рекламный альянс издателей» монетизирует остаточный трафик Aif.ru, Burdastyle.ru, Lisa.ru, RBTH.ru (UPD 13 15 RBTH не входит в пул площадок Альянса), Rg.ru, Verena.ru, vm.ru, sobesednik.ru, который не был реализован в ходе собственных сделок. К Альянсу могут также присоединиться Independent Media (более 10 онлайн-ресурсов) и «Комсомольская правда» (3 интернет-площадки).

Рекламный инвентарь будут продавать по модели программируемых закупок (programmatic buying). Издатели рассчитывают, что Альянс поможет решить ключевые проблемы рынка интернет-рекламы: рост доли мошеннического трафика, отсутствие контроля над каналами размещения, дефицит премиум-инвентаря и давление со стороны транснациональных цифровых гигантов. Прибыль новой компании будет распределяться между учредителями пропорционально рекламному трафику, реализованному Альянсом в рамках проекта на каждой из площадок.

«Перед рекламодателем, покупающим рекламу в Интернете, сегодня стоят три основных проблемы: защита бренда от размещения на нежелательных сайтах или в нежелательном контенте (brand safety), обеспечение заметности своего рекламного сообщения (viewability) и противодействие закупкам мошеннического трафика (anti-fraud). В условиях, когда в базе данных агрегатора «Яндекс. Новости» числится больше тысячи информационных сайтов, для рекламодателя важно размещение на проверенных площадках, обеспечивающих качество инвентаря и прозрачность при закупках рекламы, что и предлагает наш альянс. В краткосрочной перспективе мы ставим перед нашей компанией цель занять 20% сегмента прямых сделок в течение 2018 года. Альянс несет и политическую нагрузку: мы планируем расширяться, предлагая работающим на российском рынке издательским домам агрегировать рекламные возможностей своих медиаресурсов, чтобы эффективно противостоять транснациональным цифровым гигантам», – говорит генеральный директор «Рекламного альянса издателей» Елена Шитикова.

В совет директоров РАИ вошли руководители всех издательских домов Альянса, в менеджмент –ведущие специалисты по продажам интернет-ресурсов на медийном поле. Генеральным директором РАИ назначена Елена Шитикова, занимающая должность исполнительного директора Союза издателей «ГИПП». Коммерческим директором Альянса стала Мария Новикова, в прошлом руководитель департамента интернет-рекламы селлера телевизионной рекламы «Алькасар-медиа» («Газпром-Медиа Холдинг»), отвечавшая за развитие диджитал-направления.

На первом этапе РАИ предложит наиболее распространенные рекламные форматы для стационарных компьютеров и ноутбуков, а также мобильных устройств – баннеры 240x400, 300x250 и др. В дальнейшем планируется развивать линейку востребованных рынком новых рекламных и технологических продуктов, а также работать по модели programmatic-direct.

По медиапоказателям площадки Альянса входят в тройку крупнейших новостных ресурсов Рунета. Согласно Mediascope и собственным данным площадок, совокупная аудитория сайтов Альянса в апреле 2017 года составила 20 млн человек. Аналогичные показатели только у крупнейшего новостного агрегатора Рунета «Яндекс.Новости» – 25 млн. человек, по данным Mediascope.