Теперь СМИ смогут продавать свои материалы через соцсеть



Depositphotos

Facebook готовится протестировать новый сервис - платные подписки, который даст издателям возможность разрабатывать новые медиапродукты и монетизировать их, сообщает Digiday UK.

Facebook позволит СМИ размещать набор бесплатных статей, остальные будут предоставляться платным подписчикам. Соцсеть пошла на уступки издателям: они получат доступ ко всем данным читателей, чтобы лучше понять свою аудиторию, а так же получат полный контроль над ценообразованием. Каждый издатель сможет повторить свой собственный формат на Facebook.

До конца года соцсеть планирует тестировать функцию платных подписок с небольшой группой издателей, а затем расширить их число в 2018 году. Соцсеть уже ведёт переговоры с The New York Times, Tronc, Hearst, The Economist, немецкой Bild и британской The Telegraph. “Мы уже в курсе новой функции и продолжаем обдумывать вопрос нашего участия”, - прокомментировал запуск нового сервиса старший исполнительный директор The New York Times. “Пока мы не видим большой выгоды”, - добавляет он.

Соцсеть благодаря своей полуторамиллиардной аудитории является одним из основных каналов дистрибуции новостей. Недавно Facebook также запустила в тестовом режиме функцию показа рекламы при просмотре видео и онлайн-трансляций, часть прибыли от которой будут получать паблишеры.