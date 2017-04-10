В суд может направиться очередное заявление о признании сети банкротом



Кира Пластинина. Фото РИА Новости

Кредиторы компании “Кира Пластинина Стиль”, владеющей магазинами Kira Plastinina, собирается подать в суд заявление о банкротстве фирмы, сообщает RNS со ссылкой на документы проведения первого собрания кредиторов.

“Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании ООО "КП Стиль" банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства”, — отмечается в сообщении, которое приводит агентство. В какие сроки документ должен быть направлен в суд, не указывается.

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении “Кира Пластинина Стиль” процедуру наблюдения в ноябре 2016 года по заявлению физического лица Бусаровой Е.И. Сумма ее требований к компании составляла 353,35 тысяч рублей. После в реестр были включены требования других кредиторов, многие из которые связаны с неисполнением договоров аренды.

Признать банкротом Kira Plastinina пытаются многие. Так, в мае 2016 года в арбитражный суд Москвы поступил соответствующий иск от ООО "ТрансТехКом". Ранее этот же суд взыскал с ООО "Кира Пластинина стиль" в пользу компании "ТрансТехКом" 863,7 тысячи рублей долга по договору аренды нежилого помещения в здании подмосковного Торгово-делового комплекса "Поворот". Кроме того, суд удовлетворил еще несколько исков о взыскании задолженности с компании "Кира Пластинина стиль".

Кроме того, год назад сеть магазинов Kira Plastinina сменила гендиректора, отказавшись от услуг Яна Хеере, отвечавшего за международную экспансию бренда. Компания была вынуждена свернуть планы по выходу в мир из-за экономического кризиса.