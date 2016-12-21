"Инсис" снял продолжение популярной рекламы



Фото: Скриншот ролика

После успеха, который екатеринбургском у телеком-оператор у "Инсис" принес видеоролик с участием резидента "Comedy Club" Александра Незлобина, компания решила снять новое видео с участием этого же актера. Средний просмотр преролла второго ролика на YouTube уже превысил показатель первого видео и составил 91%.

Автором новогоднего ролика также как и первого видео с Незлобиным стала команда Ra Digital. По словам представителя агентства, успехи "Красавчика" вдохновили на новогоднюю кампанию, задачей которой стало продвижение годового абонемента на интернет и ТВ.

"Учитывая сезонность, мы хотели создать одновременно праздничное настроение и уютную атмосферу, а с другой стороны необходимо было оставаться в рамках идеи, для чего на самом деле пользователи используют интернет", – отметил креативный директор Ra Digital Александр Глухов.

Первый видеоролик "Инсис" с участием Александра Незлобина вышел в сентябре. По задумке рекламщиков, главный герой серии роликов "Красавчик" рассказывает про истинные причины выбора оператора связи. Это не традиционные семейные ценности, польза для учёбы и работы и т.д. На самом деле ключевой мотивацией при подключении интернета для абонентов являются онлайн игры и развлечения, уверены авторы кампании.

Популярность актера и креативная задумка авторов видео привели к тому, что каждый четвертый абонент компании "Инсис" стал обладателем пакетного предложения, рекламируемого в ролике, а средний доход от абонента в месяц (ARPU) вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это вдохновило создателей на съемки новогоднего продолжения истории.