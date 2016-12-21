Фото: Скриншот ролика
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Автором новогоднего ролика также как и первого видео с Незлобиным стала команда Ra Digital. По словам представителя агентства, успехи "Красавчика" вдохновили на новогоднюю кампанию, задачей которой стало продвижение годового абонемента на интернет и ТВ.
"Учитывая сезонность, мы хотели создать одновременно праздничное настроение и уютную атмосферу, а с другой стороны необходимо было оставаться в рамках идеи, для чего на самом деле пользователи используют интернет", – отметил креативный директор Ra Digital Александр Глухов.
Первый видеоролик "Инсис" с участием Александра Незлобина вышел в сентябре. По задумке рекламщиков, главный герой серии роликов "Красавчик" рассказывает про истинные причины выбора оператора связи. Это не традиционные семейные ценности, польза для учёбы и работы и т.д. На самом деле ключевой мотивацией при подключении интернета для абонентов являются онлайн игры и развлечения, уверены авторы кампании.
Популярность актера и креативная задумка авторов видео привели к тому, что каждый четвертый абонент компании "Инсис" стал обладателем пакетного предложения, рекламируемого в ролике, а средний доход от абонента в месяц (ARPU) вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это вдохновило создателей на съемки новогоднего продолжения истории.