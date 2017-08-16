Платформа работает на базе блокчейна



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Фермерский кооператив LavkaLavka запустил платформу лояльности на базе блокчейна. В её рамках за каждую покупку клиент в качестве бонуса получает внутреннюю криптовалюту biocoin, которую можно потратить в заведениях-партнёрах или продать на бирже, пишет vc.ru.

За каждую покупку будут начислять 5% бонусов в виде собственной криптовалюты LavkaLavka. Для партнеров участие в программе лояльности будет бесплатным. Компании, которые присоединятся к платформе, будут сами устанавливать размер вознаграждения для клиентов, а также смогут сами выдавать клиентам биокоины за покупки.

«Тираж биокоинов ограничен — 1 млрд, больше они выпускаться не будут. 90 инвесторы становятся уникальными обладателями валюты», — отметил создатель LavkaLavka Борис Акимов.

LavkaLavka сообщила о выпуске собственной криптовалюты в количестве 1 млрд биокоинов в конце июля 2017 года. Компания намерена объединить вокруг BioCoin предпринимателей, которые поддерживают органическое сельское хозяйство и местные семейные фермы, а также способствуют развитию окружающей среды.

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