Инициативу бренда игрушек и PR-студии RODNYA поддержала ООН

Бренд игрушек My Little Pony и PR-студия RODNYA предложили детям поучаствовать в создании первой Конвенции дружбы. Проект получил поддержку Координатора агентств ООН в России. Сотни детей со всей России рассказали, что такое настоящая дружба.

Перед компанией Hasbro стояла задача скорректировать восприятие бренда My Little Pony в глазах родителей. «Наши игрушки не только радуют детей, но и развивают, — говорит Полина Скучилова, бренд-менеджер Hasbro Россия. — Мы хотели донести до нашей целевой аудитории мысль о том, что My Little Pony — это больше, чем игрушки и мультики, это бренд, который учит детей доброте, честности, верности, рассказывает про магию дружбы и с самого детства прививает им важные ценности простым понятным им способом — с помощью ярких героев».

Команда PR-студии RODNYA предложила рассказать о ценностях бренда, инициировав создание первой Конвенции дружбы совместно с ООН. Ведь дети с самых первых лет должны усвоить, что дружба — это чудо, что она действительно меняет мир.

«Конвенция дружбы призвана не только преподать детям уроки добра и справедливости, но и напомнить родителям и всему обществу об их важной роли в процессе воспитания, — комментирует Владимир Цюрко, Координатор агентств ООН в РФ. — Давайте своим примером учить детей уважению и толерантности, давайте поможем им вырасти открытыми, ответственными, честными и добрыми, давайте покажем им, что для дружбы нет границ — ни географических, ни этнических, ни социальных».

Послами дружбы стали популярные блогеры-мамы: Аня Бахирева, Ника Ромина, Марта Фролова и др. (с общим охватом более 2,5 млн). Они призвали подписчиков спросить своих малышей, что те думают о дружбе. Так в составлении конвенции смогли поучаствовать более тысячи детей со всей страны. Они рассуждают искренне и просто:

«Дружба — это когда долго-долго ждёшь, когда тебе подарят новый велосипед вместо старого, а потом даёшь его Серёже, потому что у него совсем нет велосипеда! А сам катаешься на старом!» — Илья, 4 года. «Нужно быть добрым, потому что к тебе вернётся то, что ты даёшь другим», — Анжелика, 8 лет. «Людям надо подбирать слова, а друг меня поймёт всегда», — Рита, 4 года.

Эти и сотни других забавных, но при этом очень серьезных высказываний детей стали основой текста Конвенции, которая была подписана в День Дружбы на большом празднике в московском саду им. Баумана — в мероприятии приняли участие более 700 человек. Каждый Посол дружбы отвечал за свою главу Конвенции, составленную по мотивам мультфильмов My Little Pony: 6 героев – 6 глав и ценностей Конвенции: «магия дружбы», «доброта», «честность», «верность», «смех» и «щедрость».

Проект еще продолжается, по хештегу #КонвенцияДружбы появляются новые и новые детские цитаты, и совсем скоро My Little Pony отправит победителей — авторов самых вдохновляющих цитат о дружбе — в Женеву во Дворец Наций ООН, где дружба приобретает глобальное значение.

«Детям – нашим будущим нобелевским лауреатам и даже президентам – предстоит управлять миром через 20, 30, 40 лет, и Конвенция дружбы создана, чтобы стать их посланием себе в будущее – напоминанием о том, что даже в постоянно усложняющемся мире фундаментальные ценности дружбы меняться не должны, — говорит Лера Старцева, аккаунт-директор PR-студии RODNYA. — И, конечно, этот манифест, инициированный брендом My Little Pony и поддержанный на самом высоком уровне, прочно связал бренд и транслируемые им ценности в головах родителей».

Состав творческой группы:

Hasbro (клиент)

Marketing Director: Ольга Мачильская

Brand Manager: Полина Скучилова

Marketing Manager: Макарова Мила

PR-студия RODNYA (креатив)

CEO&Founder: Серафима Гурова

Account Director: Лера Старцева

Account Manager: Анна Морозова