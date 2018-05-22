Цены могут вырасти из-за дополнительных расходов ритейлеров

Цены в магазинах могут вырасти из-за законопроекта о контрсанкциях. Об этом предупредил представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Роман Черниговцев, сообщает РБК.

По мнению специалистов Ассоциации, цены могут вырасти из-за дополнительных расходов ритейлеров. В частности, продавцам придется усилить контроль за поставщиками и управлять рисками из-за возможных штрафов.

Сети не могут гарантировать, что поставщики не будут поставлять запрещенные импортные товары, отмечает представитель АКОРТ. Поэтому в Ассоциации настаивают, что ответственность за продажу санкционного товара должны нести не магазины, а фактические нарушители.

«АКОРТ обеспокоена подходом, который демонстрирует наше государство», — заявил Черниговцев. По его словам, законопроект в целом окажет негативное воздействие на торговлю.

Напомним, неделю назад Госдума рассмотрела законопроект о контрсанкциях в ответ на меры ограничительного характера, введенные против России. Документ подразумевает лишение свободы до четырех лет тюрьмы или штраф до 600 тысяч рублей для тех, кто соблюдает ограничения против России или способствует их введению.

Сегодня, 22 мая, по данным ТАСС, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении соответствующий закон. Согласно ему, президент России сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с «недружественными иностранными государствами и организациями, которые находятся под юрисдикцией этих стран». Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции и сырья, вводятся ограничения на участие в госзаказе и приватизации.

Подчеркивается, что ограничения не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.