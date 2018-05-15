В поддержку проекта проголосовали все думские фракции

Госдума рассмотрела законопроект о контрсанкциях в ответ на меры ограничительного характера, введенные против России. В его поддержку высказались 410 депутатов, однако в Госдуме оговорили, что ко второму чтению положения документа значительно изменятся, в частности из него будет исключен перечень конкретных отраслей, товаров, услуг, на которые предлагается распространить контрсанкции, сообщает «Коммерсант».

В частности, в документе были перечислены ряд ключевых отраслей — атомная и ракетно-двигательная отрасли, авиастроение и фармацевтика. Предлагалось ввести запрет или ограничения на допуск технологического оборудования и программного обеспечения. Речь также шла об алкогольной, табачной, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сырья, страной происхождения которого являются США или другие государства, поддержавшие антироссийские санкции.

Кроме того, новый текст законопроекта об антиамериканских санкциях расширит полномочия президента РФ. Правительство сможет вводить или отменять санкции в отношении отдельных физических и юридических лиц одним пакетом или точечно по решению президента.

Напомним, что ранее особые возражения со стороны экспертов и общественности вызвали нормы законопроекта, которыми предлагалось запретить ввозить в Россию импортные лекарства.