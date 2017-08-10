Гендиректор ИКТ Сергей Петров покинет организацию, его заменит замгендиректора НРА Сергей Коптев



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Учредители Индустриального комитета по телеизмерениям готовят замену гендиректора: предполагается, что вместо бывшего топ-менеджера «СТС Медиа» Сергея Петрова его возглавит один из руководителей Национального рекламного альянса Сергей Коптев, сообщает «Коммерсант».

По словам источника издания, Коптев был выбран с учетом его опыта выстраивания работы в НРА, участия в объединении рекламных игроков в АКАР и понимания интересов телевещателей. Он будет совмещать новую работу с работой в Национальном рекламном альянсе. Чтобы утвердить смену гендиректора, учредители ИКТ должны собраться и оформить решение, но пока этого не произошло.

Основной задачей ИКТ является индустриальный контроль над телеизмерениями. Комитет должен заниматься стратегией измерения аудитории, формировать ее стандарты и показатели эффективности. Отмечено, что учредители ИКТ надеются повысить эффективность и сократить расходы организации.

Опрошенные изданием эксперты скептически относятся к работе комитета. Сотрудник одной из медиакомпаний отмечает, что ИКТ фактически дублировал функцию группы пользователей данных телеизмерений (ГПД) при Mediascope и «Русбренде» только в более дорогом формате.

ИКТ был создан в 2014 году по инициативе возглавлявшего тогда «Газпром-медиа» Михаила Лесина крупнейшими телехолдингами - «Первым каналом», «Газпром-медиа» и ВГТРК. С мая 2016 года ИКТ возглавлял топ-менеджер «СТС Медиа» Сергей Петров. Позднее Петров покинул компанию для работы только в ИКТ.