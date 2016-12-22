ИКТ станет основным местом работы медиаменеджера



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Индустриальный Комитет по Телеизмерениям (ИКТ) станет основным местом работы для Сергея Петрова. Он с мая 2016 года занимает там должность гендиректора. Одновременно медиаменеджер был замглавы «СТС Медиа» по управлению вещанием. С января Петров продолжит сотрудничество с «СТС Медиа» на позиции советника гендиректора.

Петров проработал в медиахолдинге более 20 лет. Он присоединился к команде «СТС Медиа» в 1995 году в качестве гендиректора канала СТС в Казани («6 канал»). Потом последовательно занимал позиции директора департамента новых станций и развития приоритетных станций, директора департамента развития сети и внешних связей и директора департамента продаж СТС.

Под руководством Петрова была создана коммерческая служба, укрепился торговый альянс с группой «Видео Интернешнл». В течение четырех лет, начиная с 2002 года, Петров занимал позицию заместителя гендиректора СТС, в 2005 году совмещал ее с позицией заместителя гендиректора телеканала «Домашний». В 2006 году он возглавил «СТС-Регион», а два года спустя стал заместителем гендиректора холдинга «СТС Медиа» по региональному развитию. С сентября 2012 года в зону ответственности топ-менеджера также вошло вещание в странах СНГ и развитие международных версий каналов. На счету Петрова - активное участие в создании «Медиа-Коммуника ционного Союза» (МКС), председателем правления которого он является.

Петров поделился ближайшими планами: «В декабре в состав учредителей ИКТ помимо АКАР и медиахолдингов вошли Национальный рекламный альянс и объединение рекламодателей НП «Русбренд». Таким образом, ИКТ становится системообразующе й структурой для телевизионного рынка и рынка рекламы России. В ближайшее время Комитету предстоит принять стратегию развития телеизмерений, создать и отладить систему аудита и контроля качества данных. ИКТ также назначен ответственным за формирование ежегодного доклада Роскомнадзору о соответствии измерений требованиям, предъявляемым к новому телеизмерителю».