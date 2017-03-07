За год ШПД подешевел на 7–14%



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Высокая конкуренция и насыщенность рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД) привела к значительному снижению цен в Москве. В 2016 году тарифы приблизились к себестоимости, сообщили РБК в департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы. В среднем тарифы, предлагающие скорость до 50 Мбит/с, подешевели на 7%, до 400 рублей. Тарифы со скоростью 50–100 Мбит/с стали дешевле на 7,9% (575 рублей), верхняя линейка тарифов со скоростью более 100 Мбит/с — на 14,2% (969 рублей).

Провайдеры снижают цены, чтобы повысить привлекательност ь услуг для существующих абонентов. Новых абонентов заманивают акциями, скидками, демпингом, а действующим клиентам предлагают более скоростные тарифы. Однако существенного притока абонентов уже не будет, поскольку проникновение широкополосного доступа очень высокое.

В «ТМТ Консалтинг» подтверждают взаимосвязь между снижением цен на услуги ШПД и конкуренцией. Такой тренд наблюдается по всей стране. Операторы переходят от краткосрочных акций к работе на удержание клиента, продвигают пакетные предложения. Кроме того, операторы переходят от пакетирования услуг фиксированной связи к конвергентным предложениям, когда абонент может сэкономить и купить в пакете услуги мобильной связи.

Согласно исследованию «Яндекса», в марте 2016 года средняя ставка самого дешёвого безлимитного тарифа составляла 404 рубля (скорость не менее 3 Мбит/с). При этом в Якутске или Новом Уренгое домашний безлимит обойдётся в 950–1000 рублей, а в Петрозаводске или Севастополе — в 150–300 рублей. В Москве самый доступный тариф стоил в среднем 400 рублей, а заявленная скорость скачивания составляла 35 Мбит/с.