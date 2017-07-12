Секреты успеха организаторов самых эффектных событий и лучших деловых мероприятий

Конференция газеты «Ведомости» 12 лет собирает на своей площадке лучших представителей event-индустрии со стороны клиентов, профессиональных организаторов и поставщиков услуг для ивент-рынка. Лучшие мировые кейсы, передовые технологии и эффективные стратегии продвижения ивентов обсудят лидеры отрасли 7 – 8 сентября на XII ежегодном Event Show газеты «Ведомости».

Ключевые игроки рынка обсудят, как изменился за последние годы event-рынок: уникальные форматы, подходы, технологии и услуги – что позволит стать лидером в изменившемся мире и какими станут мероприятия в ближайшем будущем.

В фокусе Event Show 2017:

Как развивается event-индустрия в мире? Лучшие креативные решения от международных лидеров.

В чем секрет успеха эффективного мероприятия?

К каким новым инструментам прибегают организаторы для продвижения своего продукта?

Возможно ли организовать событие на высоком уровне и остаться в рамках оптимального бюджета?

Лучшие кейсы послужат источником вдохновения для ваших будущих бизнес-идей! Программа разработана при участии коммуникационного агентства IQ PRО и компании Eventum Premo.

В рамках Event Show 2017 состоится конференция «Выставочная индустрия: тренды и новые технологии». Заказчики, профессиональные организаторы, поставщики услуг для ивентов и выставок – ключевые игроки рынка соберутся на одной площадке, чтобы найти ответ на главный вопрос: как получить максимальный эффект от событийной деятельности?