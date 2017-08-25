Крупнейший региональный рынок наружки поделен между игроками в результате аукциона



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Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга объявил окончательные результаты аукциона по наружной рекламе. Третий по величине лот (первоначальная цена 918 млн. рублей) выиграл оператор наружной рекламы «Постер» (игрок на рынках наружной рекламы в Ленинградской области, Казани и других городах), предложив за него 927 млн. рублей. «Постер» боролся за 10-летний контракт с компанией «РУАН», которая предложила на торгах больше — 1,193 млрд. рублей.

Всего на аукционе по наружной рекламе в Санкт-Петербурге разыгрывались 23 лота. Конкурсы по самым крупным из них — на 1,343 млрд. рублей (лот 1) и 961,7 млн. рублей (лот 2) — были признаны несостоявшимися 11 августа, поскольку на участие в них подали по одной заявке. Тогда компании «Реклама Центр» и «РингРоадМедиа» автоматически получили 10-летние контракты.

По итогам рассмотрения заявок 11 августа торги должны были состояться только по нескольким не самым крупным лотам из-за того, что на остальные были поданы по одной заявке.

Объявлению результатов торгов предшествовало новое предупреждение от ФАС. В понедельник, 21 августа, Федеральная антимонопольная служба сообщила, что проверит, устранены ли нарушения на конкурсе по установке рекламных конструкций в Санкт-Петербурге.

Ранее ФАС рассмотрела 27 жалоб на Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга и установила, что порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен ненадлежащим образом. Ведомство предписало до 11 августа внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок рассмотрения заявок, однако подтверждение об устранении нарушений не получила.



ООО «СпецАвтоТранс» заявило, что Комитет полностью проигнорировал предписание ФАС и Санкт-Петербургского УФАС, прекратил 3 августа прием заявок и вскрыл конверты. «Неисполнение предписания ФАС по этому делу – это, прежде всего, нарушение прав потенциальных участников конкурса, которые намеревались подать заявки на участие в нем после устранения организатором торгов всех нарушений», – пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Чтобы оспорить требования антимонопольщиков, Комитет подал иск к ФАС в Арбитражный суд Москвы. Рассмотрение дела состоится только 28 сентября.

Санкт-Петербург — крупнейший региональный рынок наружной рекламы в России. По оценкам АКАР, в первом полугодии 2017 года его объем составил 1,644 млрд. рублей. На втором месте среди регионов — рынок наружной рекламы Новосибирска с 480 млн. рублей.

Рынок наружной рекламы в Петербурге с 2013 года существовал вне правового поля, конструкции участниками рынка эксплуатировались без договоров. Смольный 2 июня 2017 года объявил о торгах на право аренды 9,3 тыс. рекламных конструкций сроком на 10 лет. На 23 лота от участников рынка поступило 40 предложений.