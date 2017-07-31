Вопреки обещаниям бренд может прекратить свое существование



РИА Новости

Онлайн-магазин электроники и бытовой техники «Техносила» может быть закрыт уже на этой неделе, таким образом ритейлер полностью прекратит свое существование, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на розничном рынке.

С 1 августа сайт tehnosila.ru перестанет работать, посетители будут перенаправляться на площадку «Эльдорадо». Косвенным подтверждением этой информации является размещенное на сайте ритейлера объявление о замене бонусных карт «Техносила» на карты «Клуб «Эльдорадо». Команда сотрудников работает в сокращённом составе, часть работников уходит в «М.Видео» или «Эльдорадо», часть – на рынок труда.

Сейчас на сайте «Техносилы» указаны 5 магазинов в Москве и Подмосковье, хотя в конце 2016 года их было 97. Кроме того, по данным гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в прошлом году выручка магазина снизилась на 2% до 15,6 млрд рублей.

В июне компания разослала поставщикам письменные предупреждения о том, что не сможет рассчитаться с долгами за поставленный товар из-за слияния «Эльдорадо» и «М.Видео». Сообщалось, что до 1 сентября все магазины сети будут закрыты, а сам ритейлер прекратит существование.

Компания принадлежит группе «Сафмар» семьи Гуцериевых—Шишхановых. Она же владеет сетями «М.Видео» и «Эльдорадо». Представители группы не стали комментировать уход бренда с рынка.

Ранее сообщалось, что группа «Сафмар» переведёт магазины «Техносила» под бренд «Эльдорадо», однако интернет-магазин продолжит свою работу.