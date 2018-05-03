Права на мультипликационные сериалы купила Alibaba Group

«Цифровое телевидение», совместное предприятие ВГТРК и «Ростелекома», и Alibaba Group закрыли сделку по продаже в Китай прав на десять популярных мультипликационных сериалов из России. В рамках соглашения крупнейший в Китае онлайн-кинотеатр YOUKU покажет «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Лео и Тиг», «Сказочный Патруль» и другие сериалы, адаптированные для китайской аудитории, сообщили в пресс-службе «Цифрового Телевидения».

Все реализованные мультсериалы полностью готовы для продвижения на территории Китая. Их перевели и переозвучили на китайский язык, изменили графику, скорректировали сценарии с учетом культурологических особенностей аудитории страны. Таким образом, платформа сможет в самое ближайшее время начать демонстрацию российской анимации своим подписчикам.

Сделка с YOUKU пополнила портфолио проектов «Цифрового Телевидения» на территории Китая: крупнейший пул мультипликационных сериалов, объем которого превышает 550 серий, уже доступен подписчикам крупнейших онлайн-кинотеатров Китая: Tencent video, iQIYI и Mango TV, совокупная аудитория которых превышает один миллиард человек в месяц.

«Мы рады партнерству с Alibaba Group, которое откроет миллионам китайских семей с детьми наши лучшие мультфильмы. Высокий интерес крупнейших видеоресурсов Китая говорит о высоком качестве и интернациональности современной российской анимации», — говорит заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников.

Ведение переговоров и сопровождение по сделкам осуществлял на международном рынке эксклюзивный дистрибьютор контента «Цифрового Телевидения» — компания «Сигнал Медиа».

«Закрытие сделки с крупнейшей видеоплатформой Китая — это максимально высокая оценка нашей работы! В стране ощущается высокий спрос на детские мультипликационные проекты и, как следствие, острая конкуренция. И то, что наши мультсериалы оказались столь востребованными на самом большом и быстрорастущем рынке Азии и пополнили библиотеки контента самых популярных видеосервисов региона — для нас не только большой успех, но и не менее серьезный вызов», — комментирует Михаил Ковальчук, генеральный директор компании «Сигнал Медиа».

Напомним, в апреле компания «Цифровое Телевидение» запустила в Южной и Северной Америке детский видеосервис Moolt. Это локализованная для англо- и испаноязычной аудитории версия приложения «Мульт».