Видеосервису Moolt придется конкурировать за аудиторию с Netflix и Hulu

Компания «Цифровое телевидение», совместное предприятие ВГТРК и «Ростелекома», запустила в Южной и Северной Америке детский видеосервис Moolt. Это локализованная для англо- и испаноязычной аудитории версия приложения «Мульт», сообщает РБК со ссылкой на заместителя гендиректора ВГТРК Дмитрия Медникова.

Сервис будет доступен по подписке, стоимость которой зависит от страны. Пока на Moolt размещены 30 часов дублированных мультфильмов российских анимационных студий, преимущественно студии «Паровоз», которая выпускает мультфильмы «Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль» и др. Однако, как обещает Медников, в ближайшее время будут добавлены локализованный контент других российских анимационных студий и фильмы международных правообладателей из Европы, Кореи, Латинской Америки.

Для этого «Цифровое телевидение» уже договорилось о приобретении 150 часов анимационного контента. Права на мультфильмы, уже размещенные на сервисе, принадлежат «Цифровому телевидению», а основные инвестиции были сделаны в локализацию контента, то есть перевод и дублирование мультфильмов на английский и испанский языки, и маркетинговую кампанию.

Затраты на запуск видеосервиса не раскрываеются. Прямые расходы на маркетинг Moolt в «0+ Медиа» оценивают в $ 150−200 тыс. до конца 2018 года. Однако эта сумма может быть увеличена в зависимости от финансовых результатов приложения.

Продвижением Moolt занимается еще один партнер «Цифрового телевидения» — компания «0+ Медиа». Рекламировать сервис планируется в эфире одноименного детского телеканала, который был запущен в США и Латинской Америке в феврале этого года. Новый видеосервис будет также продвигаться через локализованные мобильные игры по мотивам мультфильмов студии «Паровоз».

Специализированного детского видеосервиса на рынках Северной и Южной Америки сейчас нет, а «взрослые» видеосервисы, такие как Netflix, не прямыми конкурентами Moolt, уверен Медников. По его мнению, за детскую аудиторию, ее время и деньги в Северной и Южной Америке Moolt будет в первую очередь конкурировать с образовательной платформой PlayKids, где представлены игры, видеоролики, книги.

Российские видеосервисы уже присутствуют за рубежом, но они, в отличие от Moolt, ориентируются преимущественно на русскоязычную аудиторию. Так в 2015 году на пространство СНГ вышел сервис ivi, в 2017 году он стал доступен для пользователей в 180 странах, в том числе в США, Израиле, Канаде и Европе. А осенью 2016 года вышел на международный рынок российский онлайн-кинотеатр TVzavr.