В поддержку режиссера выступают выдающиеся деятели культуры

Режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест до 19 октября по подозрению в хищении более 68 млн рублей из федерального бюджета, сообщает РИА Новости.

В среду, 23 августа, в Басманном суде прошло заседание, на котором выбирали меру пресечения для режиссера. Защита просила освободить его под залог. Деньги за худрука «Гоголь-Центра» предлагала внести глава издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Я очень надеюсь, что сила общественного мнения все-таки позволит доказать его невиновность», — сообщила она.

Однако суд отклонил это предложение и режиссёра отправили под домашний арест без права переписки и телефонных разговоров. Также ему запрещено выходить на улицу без разрешения следствия. Сам Серебренников своей вины не признает и называет обвинение в мошенничестве «абсурдом».

За режиссера вступились многие деятели культуры, некоторые даже пришли поддержать Серебренникова к зданию суда. Среди них: режиссеры и актеры Федор Бондарчук, Авдотья Смирнова, Алексей Герман-младший, Константин Райкин, Евгений Миронов, Константин Хабенский, актрисы Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, певец Филипп Киркоров, гендиректор Большого театра Владимир Урин, писательница Людмила Улицкая, телеведущие Иван Ургант, Ксения Собчак, Андрей Малахов, директор Третьяковской галереи Зельфира Треуголова, вдова писателя Александра Солженицына и другие.

«Домашний арест для Кирилла, это все равно что взять и стреножить артиста балета — танцуй! Нельзя арестовывать человека, когда он публичен, он все время на глазах. Я считаю, что это мошенничество не имело места, мы же все видели, что у Кирилла нет этих миллионов. Те, кто его арестовывали, хотели вызвать то, что сейчас происходило у Басманного суда», — сообщил актёр Сергей Юрский.

«Разговор идет о том, что его пытаются заключить из-за его точки зрения и творческих планов и мыслей, — это безумие и это ужасно. Если говорить о том, что украдены деньги, значит надо доказать, что не украдены. Вообще эта истерика, которая есть, она такая кукольная», — сказал режиссер Никита Михалков.

Напомним, режиссёр обвиняется в хищении 68 миллионов рублей, которые Министерство культуры выделило «Седьмой студии» на проект «Платформа».