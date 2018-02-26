С 1 марта агентство начнёт продавать рекламные возможности сети кинотеатров на эксклюзивной основе

Сеть «Киномакс» заключила эксклюзивный контракт с рекламным агентством «Синема 360», федеральным оператором рекламы в кинотеатрах, на продажу размещения коммерческих рекламный роликов перед сеансами и другие виды рекламной активности.

В область компетенции «Синема 360» войдут продажа роликов, в том числе с гарантией количества зрителей, реклама в фойе, интерактивная реклама в залах перед сеансами, цифровое брендирование залов.

Руководитель по коммерческой рекламе сети «Киномакс» Владимир Лишневский заметил, что приоритетное право размещать рекламу в киносети отдали «Синема 360», потому что у агентства сформирован внушительный портфель рекламных бюджетов, и это агентство зарекомендовало себя как надежный и клиентоорентированный партнер. «Синема 360» эксклюзивно размещает рекламу с гарантией зрителей в 192 кинотеатрах, 1 226 залах, расположенных в 63 городах России.

Для «Киномакса» это первое подобное партнёрство, до сих пор рекламные возможности сети реализовывались на рынке через собственную рекламную службу. «Киномакс» входит в число крупнейших киносетей России, осуществляя кинопоказ в 33 кинотеатрах, 241 зале, расположенных в крупнейших городах страны. По данным ЕАИС Фонда Кино, в 2016 году сеть «Киномакс» стала первой в стране по среднему числу зрителей на сеансе и второй – по числу проданных билетов.

Напомним, что Национальный Рекламный Альянс (НРА), объединяющий продажи телерекламы крупнейших российских медиахолдингов, с 2018 года исключил продажу рекламы в кинотеатрах. Бизнес селлера теперь будет сконцентрирован только на тех направлениях, где есть непосредственный интерес его учредителей.