Фонд развития интернет-инициатив планирует вложить 500 млн рублей в рынок компьютерных игр и киберспорта

Государственный Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в ближайшее время инвестирует до полумиллиарда рублей в рынок компьютерных игр и киберспорта. Первым вложением станет акселератор для проектов в сфере киберспорта и гейминга в партнерстве с киберспортивной организацией M19, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей сторон.

В первую очередь планируется создать компанию-акселератор, которая разработает программу и поможет командам, запускающим стартап, отточить свою бизнес-модель и увеличить число продаж. Команды пройдут строгий отбор, в результате каждая из них сможет получить до 5 млн рублей для запуска своего проекта.

От данных проектов требуются разработка технологии обработки и анализа данных о поведении игрока, платформы для проведения и поиска турниров, сервисы для работы с лидерами мнений и их аудиторией, маркетплейсы и магазины, поиск игроков. Акселератор поможет стартапам за три месяца выйти на самоокупаемость и прибыль, рассчитывают во ФРИИ, консультации и возможности по продвижению они получат от М19.

Сейчас киберспорт – это отдельное направление и отдельный бизнес. Объем мирового игрового рынка в 2017 году достиг $109 млрд, на киберспорт приходится $1 млрд. Перспективы рынка привлекают инвесторов со всего мира. ФРИИ уже инвестировал в игры летом 2017 года, вложив $2,8 млн в сервис PlayKey для запуска современных игр с маломощных компьютеров.

Ранее Mail.Ru Group объявила о выкупе за $100 млн киберспортивного холдинга ESForce. В 2016 году консорциум инвесторов во главе с китайским Tencent за $8,6 млрд приобрел 84% финского Supercell – разработчика игр Clash of Clans и Clash Royale. Другой консорциум китайских инвесторов во главе с фондом Джека Ма Giant в том же году купил за $4,4 млрд израильскую игровую студию Playtika.