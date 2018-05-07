Призовой фонд турнира составил $1 000 000

В гранд-финале международного киберспортивного турнира EPICENTER XL по Dota2, который состоялся на арене «ВТБ Ледовый дворец», одержала победу команда PSG.LGD. Азиатский коллектив унес с собой $ 500 тысяч. Кроме солидного денежного приза команда получила дополнительные квалификационные очки для получения прямого приглашения на The International2018, который организует компания Valve.

Второе место занял европейский коллектив Team Liquid — проиграв победителю турнира со счетом 1:3, они унесут с собой $ 200 000. На третьем месте оказалась команда FlyToMoon. Став сенсацией турнира, коллектив из СНГ, ранее не имевший серьезного соревновательного опыта и пробившийся на соревнования через открытые отборочные, в течение стадии плей-офф обыграл paiN Gaming, OG и другие именитые команды. После поражения от Team Liquid команда получила $ 110 000.

В третьем по счету EPICENTER по Dota 2 приняли участие 12 команд со всего мира. В этом году EPICENTER XL получил статус мейджора и стал турниром с крупнейшим призовым фондом в истории киберспортивных соревнований в рамках одной дисциплины, организованных на территории России.

Генеральный партнер турнира — федеральный мобильный оператор Yota. Yota — первый российский бренд, который стал активно поддерживать киберспорт, присоединившись к проекту EPICENTER в 2016 году. В партнерстве с мобильным оператором уже были организованы четыре турнира EPICENTER в дисциплинах Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive в Москве и Санкт-Петербурге. Основным продуктом компании является мобильный интернет. Кроме того, Yota позволяет не переплачивать за связь в поездках по России, что поможет всем болельщикам наблюдать за ходом состязаний практически из любого уголка страны.

Epic Esports Events специализируется на организации международных соревнований и является организатором турниров EPICENTER по Dota 2 и CS: GO в Москве и Санкт-Петербурге в 2016—2017 гг. За первым турниром EPICENTER: Moscow следили более 24 миллионов зрителей по всему миру. Турнир был признан лучшим событием в Европе в индустрии Live Entertainment на главной европейской премии EUBEA 2016. В апреле-мае 2018 года Epic Esports Events проведет в Москве первый в истории России «мейджор» по Dota 2 с призовым фондом в $ 1 млн.

ESforce Holding — одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер российского компьютерного спорта. ESforce — холдинговая компания, объединяющая все ключевые направления киберспортивного бизнеса: от организации международных турниров и создания профессионального контента до издательской и рекламной деятельности и сетевого ритейла товаров киберспортивной тематики.

ESforce владеет более чем 220 популярными интернет-ресурсами с совокупной аудиторией в 12 млн подписчиков и 114 млн уникальных посетителей в год, которые обеспечивают охват 90% зрителей киберспортивных трансляций в России и СНГ, а также покрытие значительной части профильной международной аудитории.