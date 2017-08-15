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Агентство SMFB Oslo совместно с норвежским отделением IKEA выпустило шуточную инструкцию по превращению коврика из овечьей шкуры LUDDE в плащ «Vinter Skuldervarmer» для героев популярного сериала «Игра престолов».

По инструкции, для того, чтобы сделать из шкуры накидку, надо взять обычные ножницы и вырезать в середине круг. Так простая овчина превратится в совершенно новый предмет одежды. Этот способ ещё проще, чем тот, что используют костюмеры сериала, которые подстригают, красят, шлифуют наждачной бумагой коврики, для того, чтобы придать им реалистичный вид.

Напомним, ранее художник по костюмам Мишель Клэптон, одевающая актеров культового сериала «Игра престолов», рассказала, что мантии для некоторых персонажей шьют из ковриков IKEA.